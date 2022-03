Stiri pe aceeasi tema

- Propaganda rusa susține ca ar fi descoperit „un mic laborator de droguri de lupta” in apropiere de Mariupol, fara a oferi prea multe detalii și probe in acest sens. In apropiere de Mariupol, trupele auto-ititulatei Republici Donbass au descoperit laboratoare pentru producerea de droguri „de lupta” pentru…

- Dezinformarea urca la un nou nivel in Rusia, angajații din Crimeea anexata de opt ani trupele ruse fiind obligați sa posteze zilnic trei știri false pe teme de razboi și sa prezinte un raport pe aceasta tema. Informația circula pe rețelele de socializare și nu poate fi verificata din surse independente…

- Portalul european Politico avertizeaza ca UE se poate confrunta cu un „coșmar al sancțiunilor” in care poate ajunge sa „finanțeze mașinaria de razboi a Kremlinului” prin achiziții de hidrocarburi din Rusia. Fiindca „poziția UE e neclara” in privința limitarii veniturilor din hidrocarburi, care asigura…

- Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a recunoscut ca sanctiunile impotriva Rusiei in cazul unei invazii in Ucraina ar afecta intreaga lume, transmite joi AFP. “Evident, dorim ca toate acestea sa afecteze in primul rand Rusia. Dar recunoastem ca aceste sanctiuni vor avea si repercusiuni mondiale”,…

- Deși anunța retragerea trupelor, se pare ca Rusia a aduc inca 7.000 de militari la granița cu Ucraina, potrivit unui oficial al Casei Albe. „Rusii au anuntat ca isi retrag trupele de la granita cu Ucraina. Acum stim ca este fals. De fapt, avem acum confirmat ca in ultimele zile Rusia si-a marit prezenta…

- Cancelarul german Olaf Scholz a ajuns marți la Moscova intr-o misiune cu mize mari de a preveni razboiul. Acesta a fost evenimentul consemnat de toata media și apoi disecat de catre analiști. Vladimir Putin a inceput conferința de presa, spunand ca Germania este un „partener cheie al Rusiei” și ca ar…

- Ambasada Ucrainei in Marea Britanie a negat informația aparuta in presa britanica, potrivit careia țara e dispusa sa renunțe la obiectivul sau de a intra in NATO, daca astfel va fi evitat razboiul cu Rusia. „Planurile de a adera la NATO raman neschimbate. Acest lucru e stipulat clar in Constituția noastra.…

- Cotidianul american The Wall Street Journal a publicat un editorial semnat de premierul britanic Boris Johnson și intitulat „Regatul Unit e alaturi de aliații sai din Europa Centrala”. Johnson apreciaza ca „orice țara are dreptul sa nu i se dicteze politica externa și alianțele «cu arma la tampla»”…