Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus, saptamana trecuta, inceperea judecatii in dosarul in care un craiovean de 31 de ani este acuzat ca a batut un barbat de 41 de ani, din Gradinile, Olt. Acesta din urma a decedat dupa cateva zile. Incidentul a avut loc anul trecut, inainte de Craciun, in Craiova. Tot saptamana trecuta, instanta a hotarat ca inculpatul sa ramana in continuare sub control judiciar. Altercatia in urma careia Grigoras Popescu, de 41 de ani, și-a pierdut viața a avut loc in decembrie 2019, pe strada Doljului din Craiova. Victima locuia in Italia, iar inainte de Craciun a venit…