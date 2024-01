Stiri pe aceeasi tema

- Rebelii houthi au tras miercuri trei rachete impotriva a doua nave in Marea Rosie, a declarat miercuri un purtator de cuvant al Casei Albe, la o zi dupa ce noi lovituri americano-britanice au vizat aceasta miscare rebela din Yemen, potrivit Agerpres.

- Purtatorul de cuvant al Casei Albe, John Kirby, a declarat ca urmatoarele luni vor fi esențiale pentru apararea Ucrainei, conform Ukrinform.„Urmatoarele cateva luni vor fi critice pentru Ucraina”, a spus John Kirby, care a indicat ca rușii continua sa atace Ucraina cu drone și rachete. iar comandamentul…

- Statele Unite „au efectuat cu succes trei lovituri defensive” vineri impotriva rebelilor houthi din Yemen, a afirmat purtatorul de cuvant al Consiliului Securitatii Nationale al Casei Albe, John Kirby, noteaza AFP, potrivit Agerpres.

- Presedintele SUA Joe Biden a recunoscut joi ca atacurile impotriva rebelilor houthi din Yemen, sustinuti de Iran, nu descurajeaza atacurile grupurilor in Marea Rosie, aceasta in timp ce SUA au vizat in continuare tinte ale gruparii, transmite CNN, informeaza News.ro.Al cincilea atac american asupra …

- Rachete furnizate de Coreea de Nord Rusiei au fost folosite in cadrul unor atacuri de anvergura lansate in ultimele zile asupra Ucrainei, a declarat joi Casa Alba, care a denuntat o „escaladare consecutiva si ingrijoratoare” a sprijinului Phenianului fata de Moscova, transmite AFP. „Informatiile noastre…

- Iranul a fost "foarte implicat in planificarea" recentelor atacuri ale rebelilor houthi din Yemen asupra unor nave comerciale din Marea Rosie, a declarat vineri purtatoarea de cuvant a Consiliului pentru Securitate Nationala al Casei Albe, noteaza AFP.Statele Unite, care au infiintat o coalitie militara…

- Doua rachete lansate de pe teritoriul deținut de rebelii Houthi din Yemen au ratat astazi un tanc petrolier comercial in apropierea stramtorii Bab el-Mandeb, a declarat un oficial american.O nava de razboi americana a doborat și o drona Houthi care zbura in direcția sa in timpul incidentului, spune…