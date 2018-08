Stiri pe aceeasi tema

- Patria Bank, banca rezultata in urma fuziunii din luna mai 2017 dintre fosta Banca Comerciala Carpatica si fosta Patria Bank, a accesat un nou plafon de finantare, in valoare de 20 de milioane de euro, de la Fondul European de Investitii (FEI), pentru a acorda credite micilor antreprenori (news.ro).Garantia…

- Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, a anunțat, luni, la Guvern, ca au fost semnate, recent, doua proiecte in valoare de 83 milioane de euro, in domeniul dezvoltarii locale, și 53 milioane de euro, in justiție, fara a preciza despre ce programe este vorba."Dupa cum știți, Ministerul…

- Romania risca sa piarda peste 100 de milioane de euro din cauza unor nereguli in cheltuirea fondurilor europene pentru agricultura și dezvoltarea satelor, potrivit unei recente decizii a Comisiei Europene, de excludere de la finanțare.

- ''Este o obligatie a Comisiei Europene sa asigure o folosire corespunzatoare a bugetului UE. Regulile care guverneaza fondurile structurale si de investitii europene pentru perioada 2014-2020 (reglementarile CPR) stabilesc necesitatea ca statele membre sa desemneze pentru fiecare program de finantare…

- Solutiile de digitalizare, proiectele e-mobility si lansarea de noi produse si servicii pentru clienti sunt directiile strategice ale companiei in perioada urmatoare; Un nou Centru de Servicii Clienti va fi infiintat la Sibiu, unde vor fi create circa 250 de noi locuri de munca; alte circa 120 de angajari…

- Romania colecteaza selectiv doar 5% din deșeurile care pleaca spre gropile de gunoi. Daca peste doi ani nu reușim sa atingem nivelul de 50% la acest capitol, țara noastra risca infringementul, adica vom plati amenzi usturatoare. Odata cu aderarea la Uniunea Europeana, Romania si-a luat angajamentul…

- Mai multe proiecte de dezvoltare, de la infrastructura pana la sustinerea micilor investitori, au fost prezentate vineri ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, de primarii din localitatile Vaii Jiului, in contextul in care zona a fost inclusa de guvern in Platforma europeana de sprijin a…

- Comisia Europeana cere Romaniei, printr-o scrisoare de punere in intarziere, sa ramburseze imediat și integral taxa de inmatriculare a vehiculelor de ocazie achiziționate din alte state membre. „Dat fiind ca normele romanești aplicabile restituirii taxelor nu respecta principiile cooperarii loiale,…