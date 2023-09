Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a negat existenta unui risc de natura militara in Republica Moldova care sa vina din partea Federatiei Ruse, conform Agerpres.El a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Chisinau, alaturi de premierul moldovean Dorin Recean, ca acest…

- Fosta republica sovietica, situata intre Ucraina si Romania, membra a UE, cumpara in mod obisnuit gaze naturale rusesti. Dar, la sfarsitul anului 2021, Gazprom si filiala sa din Moldova au declarat ca au acumulat datorii de sute de milioane de dolari care trebuiau rambursate de Republica Moldova pentru…

- Un audit efectuat de o firma internaționala a infirmat pretenția gigantului rus din domeniul energiei Gazprom potrivit careia guvernul moldovean ii datoreaza 800 de milioane de dolari, a declarat duminica, 3 septembrie, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, potrivit presei locale, informeaza Reuters.Fosta…

- Romania este pregatita sa acorde sprijin de specialitate Armatei Nationale a Republicii Moldova, a afirmat, luni, ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, in contextul vizitei sale la Chisinau, informeaza AGERPRES . „Suntem gata sa oferim asistenta de specialitate si sprijin Armatei Nationale a R.…

- Trecerea pe ecartament european a caii ferate din Chișinau spre Europa trebuie sa fie implementata ca un prim pas pentru imbunatațirea legaturilor intre Moldova și Romania. Aceasta este opinia comuna a Comisiei Europene și Bancii Europene de Investiții (BEI), transmite IPN cu referința la un comunicat…

- Republica Moldova nu a putut obține in mod operativ date despre cetațeanul din Tadjikistan, care a deschis focul pe aeroportul din Chișinau, intrucat intre cele doua țari nu exista relații diplomatice directe, transmite Sputnik Moldova citat de Rador."Informațiile despre noul venit din Dușanbe, inclusiv…

- Președinta Adunarii Naționale a Franței, Yael Braun-Pivet, a transmis un mesaj de susținere a Republicii Moldova, in discursul rostit in ședința de vineri a Parlamentului Republicii Moldova. „Moldova face parte din marea familie europeana. Țara dumneavoastra iși are locul in Europa, este sortita sa…

- In cadrul unei intilniri la Chisinau, conducerile Ministerelor Energiei din Romania și Republica Moldova au convenit ca circa jumatate din stocurile de securitate de gaze ale Republicii Moldova sa fie pastrate in Romania. „Deocamdata, la nivelul Energocom s-a luat decizia ca 50% din stocurile de securitate,…