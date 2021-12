Stiri pe aceeasi tema

- Primele sume pe care le putem trage deja din avansul PNRR sunt pe o reforma facuta de Ministerul Finantelor, pentru ANAF. Respectiv pentru legarea caselor de marcat, unde sunt prevazute 150 de milioane de euro, a spus vineri ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dan Vilceanu. Un alt exemplu…

- Agenda celei de-a doua ședințe de guvern din aceasta saptamana Ședința de guvern a Cabinetului Ciuca. FOTO: gov.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Vineri dimineața urmeaza sa înceapa cea de-a doua ședința de guvern din aceasta saptamâna. Pe agenda, o ordonanța de…