Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul șef european Laura Codruța Kovesi a declarat intr-un interviu publicat sambata, 2 martie, de Spotmedia.ro, ca ancheta EPPO privind achiziționarea a 300 de mașini BMW de catre MAI, in timpul mandatului fostului ministru Lucian Bode, nu a fost inca finalizata, dar nu exclus posibilitatea clasarii,…

- Raluca Turcan, lider PNL și ministrul Culturii, a declarat vineri seara, in emisiunea LIVE cu Rotaru și Kiss, la Digi24, ca in Partidul Național Liberal și in Coaliție nu au fost discuții cu privire la o candidatura a lui Klaus Iohannis pentru funcția de secretar general al NATO, insa considera ca președintele…

- Partidul Național Liberal sta pe un butoi cu pulbere și fitilul e in mainile lui Klaus Iohannis. Dar nu vom vorbi in articolul de fața despre ce intenții are (inca) președintele, lasam aceasta dezvaluire-bomba pentru zilele urmatoare. In schimb, merita sa aruncam o privire in cuibul de viespi de pe…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, participa miercuri la Gala Sportului Romanesc 2023, de unde insa a facut declarații importante legate de planul liberalilor pentru alegeri, dar a vorbit și despre discuțiile legate de comasare. Președintele PNL, Nicolae Ciuca, inca mai spera la gasirea unei soluții convenabile…

- Cu noua luni inainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, tensiunea pentru desemnarea candidaților e in creștere, iar negocierile sunt inca departe de a fi ajuns la final. Niciun partid nu și-a desemnat inca un candidat oficial. Liberalii prin vocea lui Nicolae Ciuca spun ca vor avea neaparat…

- Ilustrație: Marian Avramescu Președintele Partidului Social Democrat (PSD), premierul Marcel Ciolacu, a facut deja primul pas ca pe noile autospeciale de poliție marca BMW sa nu se mai vada nici urma de Klaus Iohannis, pentru a pune capat intregului scandal mediatic moștenit de pe vremea cand Lucian…

- PNL a platit anul trecut 45,9 milioane de lei (9 milioane de euro) catre trei agenții de publicitate pentru apariția unor articole favorabile pe diferite site-uri. O singura agenție a incasat aproape 41 de milioane de lei. Membrii conducerii PNL, cu excepția lui Nicolae Ciuca și Lucian Bode, nu știu…

- Primarul USR din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, și-a anunțat intoarcerea in Partidul Național Liberal. Acesta a participat, luni, la ședința liderilor PNL de la Palatul Parlamentului, afișandu-se la finalul ședinței alaturi de președintele PNL, Nicolae Ciuca și de secretarul general al partidului Lucian…