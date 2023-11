PNL și tractorul Ciucă Intilnirea liberalilor de la Sinaia nu este un eveniment. Este o simpla știre care ne anunța o decizie așteptata. Liberalii vor merge singuri,cel puțin in primele alegeri. Eu zic ca decizia este corecta și logica, intre puținele pe care le-au luat in ultima vreme. Insistența Alinei Gorghiu de a merge la alegeri pe liste comune nu s-a bucurat de susținere. Era un calcul bun pentru ea și pentru Lucian Isar, dar, in fapt, era o prostie. Ii asigura un loc calduț la putere și prelungea aparența ca proiectul lui Iohannis (alianța PSD-PNL) inca mai funcționeaza, deși, de multa vreme, el arata ca o… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

