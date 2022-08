PNL și PSD și-au cumpărat liniștea de la presă cu bani de la bugetul de stat. USR vine din urmă Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a anuntat luni ca partidele politice au cheltuit 60,42% din subventiile de la bugetul de stat in perioada ianuarie-iunie a anului 2022, iar ponderea cea mai mare in cazul PSD si PNL au avut-o cheltuielile pentru presa si propaganda. „Autoritatea Electorala Permanenta doreste sa va informeze ca, urmare a monitorizarii de catre Departamentul de control al finantarii partidelor politice si a campaniilor electorale, a informatiilor referitoare la cheltuielile efectuate de catre formatiunile politice din subventiile de la bugetul de stat, conform informatiilor… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

- PSD a dat din banii primiți ca subvenție de la stat nu mai puțin de 5,3 milioane de euro pentru cheltuielile pentru presa și propaganda, in perioada ianuarie-iunie 2022, iar PNL a platit in jur de 3,6 milioane de euro, potrivit datelor publicate, luni, de Autoritatea Electorala Permanenta. 25 de milioane…

- Autoritatea Electorala Permanenta a virat, in perioada ianuarie-iunie 2022, in conturile formațiunilor politice sume in valoare de 124.890.327,26 lei, reprezentand subvenții de la bugetul de stat. „Autoritatea Electorala Permanenta dorește sa va informeze ca urmare a monitorizarii de catre Departamentul…

