Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a declarat joi ca este dispus ca participe la negocieri cu premierul Florin Citu, dar ca formatiunea sa nu renunta la solicitarea privind numirea unui nou prim-ministru."Daca premierul Citu ne anunta ca e gata sa faca un pas in spate si sa se retraga, mergem la discutii,…

- Romania in criza, e agitația pe scena politica, membrii Birourilor Politice Reunite ale Parlamentului (BPR) se intrunesc la aceasta ora (23.30) in sistem on-line pentru a stabili calendarul privind citirea și votul pe moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Cițu, iar președintele ii da cu Afganistanul.…

- Guvernul, mai puțin miniștrii USR-PLUS, s-a reunit joi, de la ora 16, in ședința pentru a adopta controversatul program național de investiții „Anghel Saligny” care a stat la baza scandalului din coaliție. USR PLUS a anunțat ca boicoteaza ședința și cer demisia premierul Florin Cițu, ca urmare a demiterii…

- Liderii USR-PLUS au discutat despre modul cum sa abordeze criza guvernamentala generala de fortarea adoptarii noului PNDL de catre premierul Florin Citu. Pe masa discutiilor au fost avansata inclusiv posibilitatea demisiei in bloc a tuturor ministrilor USR-PLUS, sustin surse din formatiune pentru „Adevarul”.

- Programul de asistenta nerambursabila de 100 de milioane de euro, semnat de Chisinau si Bucuresti, va fi prelungit. Anuntul a fost facut de ministrul de Externe al Romaniei, Bogdan Aurescu aflat intr-o vizita oficiala la Chisinau.

- Una din victimele exploziei de la Petromidia a decedat. Barbatul fusese transferat in Germania la doua zile de la deflagrație. Anunțul a fost facut de companie, intr-o postare pe FB: Raniții din Navodari, duși in strainatate “Cu adanc regret, va anunțam ca in cursul zilei, unul din cei doi colegi transferați…

- Premierul Florin Cițu anunța ca parlamentarii dimn coaliție nu vor vota moțiunea de cenzura a PSD impotriva Guvernului Cițu. Anunțul vine in contextul in care președintele opoziției, Marcel Ciolacu, susține ca „exista semnale, atat la liderii de grup, cat și la mine personal” care arata ca o parte dintre…

- V. S. Primarii prahoveni care au in derulare proiecte de investiții prin Programul Național de Dezvoltare Locala, susținut de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației, au primit o veste care ii pune cu siguranța in mare dificultate. Ministrul Cseke Attila le-a transmis tuturor beneficiarilor,…