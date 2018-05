Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca Partidul National Liberal va incepe pregatirea pentru motiunea de cenzura si ca se va discuta cu orice parlamentar care este constient de pericolul in care se afla interesele Romaniei, din cauza guvernarii PSD.

- Parlamentarii liberali nu fac un secret din captul ca vizeaza momentul oportun pentru a depune o motiune la adresa Cabinetului Dancila. “Am luat decizia in Biroul Executiv ca pana la sfarsitul acestei sesiuni parlamentare sa depunem o motiune de cenzura impotriva Guvernului Dancila-Dragnea”, a transmis…

- Liberalii au decis, marti, in Biroul Executiv, sa depuna o motiune de cenzura impotriva Guvernului pana la sfarsitul acestei sesiuni parlamentare, a anuntat prim-vicepresedintele liberalilor Raluca Turcan. "Am luat decizia in Biroul Executiv ca pana la sfarsitul acestei sesiuni parlamentare…

