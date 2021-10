Stiri pe aceeasi tema

- PNL și PSD au votat astazi impotriva proiectului USR de eliminare a pensiilor speciale pentru primari și președinți de Consilii Județene PNL și PSD au votat astazi impotriva proiectului USR de eliminare a pensiilor speciale pentru primari și președinți de Consilii Județene Comisia juridica din Camera…

- Ionut Mosteanu, purtatorul de cuvant al USR, a transmis ca PNL si PSD au votat joi, in Comisia Juridica, impotriva eliminarii pensiilor speciale pentru primari si presedintii Consiliilor Judetene, proiect propus de USR. Mosteanu sustine ca acest vot este „in total dispret fata de nevoile reale ale romanilor”.

- Decizia de a renunta la functia de presedinte al Camerei Deputatilor este irevocabila. Ludovic Orban iși depune, marți, demisia la Parlament, dupa ce la sfarșitul lunii trecute aceasta a ajuns pe masa noului șef al PNL, Florin Cițu. Imediat dupa pierderea șefiei PNL, Ludovic Orban a anunțat ca renunța…

- “Ziua cartiței” in Parlament, conform liderilor USR PLUS. Formațiunea acuza o noua coaliție care s-a mobilizat pentru a bloca proiectul de eliminare a pensiilor speciale – PNL, UDMR, PSD și AUR au votat cot la cot „impotriva”. Deputatul USR PLUS Catalin Tenita si vicepresedinte al Comisie pentru drepturile…

- Programul National de Investitii „Anghel Saligny”, care a aruncat in aer coaliția de guvernare, succesor al Planurilor Nationale de Dezvoltare Locala, a primit, luni, aviz favorabil din partea Comisiei pentru energie, in ciuda opoziției USR. Proiectul prevede investiții publice de la bugetul de stat…

- In cadrul ședinței Birourilor Permanente Reunite ale Senatului și Camerei Deputaților s-a stabilit ordinea de zi pentru ședința de plen, iar moțiunea de cenzura va fi citita in cursul acestei zile. Cu 16 voturi pentru și 5 voturi impotriva s-a aprobat citirea moțiunii de cenzura, un pas esențial pentru…

- Președintele Senatului, Anca Dragu, a declarat, marți, ca, impreuna cu președintele Camerei Deputaților, a gasit soluția pentru convocarea plenului reunit in privința moțiunii de cenzura inițiata de USR PLUS și AUR. “Noi avem o obligație legala de a pune in circuit aceasta moțiune de cenzura. Astazi…

- Liderul de grup al deputatilor USR PLUS, Ionuț Moșteanu, a dezvaluit ca la sedinta de sambata a Birourilor Permanente Reunite ale Camerei si Senatului au lipsit iar liderii PNL si PSD. „Din nou, nu am avut cvorum la sedinta Birourilor Permanente Reunite in care trebuia sa stabilim calendarul motiunii…