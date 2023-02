PMP se infiltrează în AUR! Vizită secretă la sediul partidului | EXCLUSIV PAPARAZZI Fotografii realizate in EXCLUSIVITATE de paparazzi: Adrian Mocanu și Vișan Catalin, au ieșit din sediul AUR Buzau. O vizita aparent privata, dat fiind faptul ca Adrian Mocanu nu și-a anunțat inca mutarea din barca PMP la AUR, atata timp cat acesta deține funcția de președinte al PMP Buzau. Mutarea lui Adrian Mocanu la partidului lui George Simion nu este o surpriza pentru noi. Inca din luna decembrie am anunțat mutarile lui Adrian Mocanu pe scena politica, in frunte cu Vișan Catalin, finul tatalui sau. Mocanu și-a adus in partid și mai mulți membrii, pentru care a platit și cotizații infime de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La decizia inspectoratelor scolare judetene si al municipiului Bucuresti, urmatoarea vacanta a elevilor, de o saptamana, va fi programata undeva in perioada 6 - 26 februarie, dar nu pentru toata lumea la fel. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Pentru prima data, structura noului an scolar include cinci module de invatare si cinci vacante. Urmatoarea vacanta, la decizia inspectoratelor scolare judetene si al municipiului Bucuresti, este programata in perioada 6 - 26 februarie, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Sarbatorile de iarna reprezinta pentru noi toți o impletire straveche a credinței, a tradițiilor, a bucuriilor impartașite cu cei dragi, a proiectelor și speranțelor pentru viitor! Intotdeauna, anul lasat in urma nu a fost unul ușor, cu siguranța, ci unul plin de provocari invelite in dorința de reușita!…

- Ciprian Ciucu, președintele PNL București și primarul Sectorului 6 al Capitalei a fost oaspetele tinerilor liberali buzoieni la “Cafeneaua liberala”, vineri seara, la Buzau. Alaturi de tineri s-au aflat, ca de fiecare data, deputatul Gabriel Avramescu și prefectul Daniel Țiclea. Publicul a fost numeros,…

- Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro…

- Liderul partidului AUR, George Simion, ii cheama in strada pe romanii nemulțumiți de decizia Austriei de a bloca aderarea Romaniei in Schengen, tocmai in fața Ambasadei Austriei de la București. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, susține ca Rusia a provocat și va provoca mari probleme in Europa. El arata ca sosirea iernii va insemna o perioada de criza, asta pentru ca au crescut prețurile alimentelor sau pentru energie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- NATO este alaturi de Ucraina in fata agresiunii ruse si o va sprijini in continuare si ma astept ca acest sprijin sa fie reconfirmat de ministrii de externe din tarile aliate la reuniunea de la Bucuresti din 29-30 noiembrie, a declarat vineri secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg,…