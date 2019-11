PMP propune creşterea de la 6 la 21 a numărului de parlamentari de diaspora (proiect) Mai multi parlamentari PMP au depus la Parlament o propunere legislativa privind majorarea de la 6 la 21 a numarului de parlamentari de diaspora.



Potrivit proiectului depus la Senat, in circumscriptia electorala 43, pentru cetatenii romani cu domiciliul in afara tarii, numarul de mandate de senator ar urma sa creasca de la 2 la 7, iar cel al mandatelor de deputat sa fie majorate de la 4 la 14. "In cazul circumscriptiilor 1- 42 numarul locuitorilor care se ia in calcul este conform populatiei dupa domiciliu, raportat de Institutul National de Statistica la data de 1 ianuarie a anului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat marti ca liberalii vor incerca sa obtina sprijinul pentru proiectul lor privind cresterea numarului de parlamentari de diaspora la 15, anunța AGERPRES.Citește și: Decizie neașteptata- Vedeta PRO intra in politica "PNL a inaintat…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat marti ca liberalii vor incerca sa obtina sprijinul pentru proiectul lor privind cresterea numarului de parlamentari de diaspora la 15. "PNL a inaintat...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca exista un proiect de lege in Parlament care prevede cresterea numarului de parlamentari care sa reprezinta diaspora, de la 6 cat sunt in prezent, la 15. El a precizat ca acest proiect de lege nu va afecta numarul total de parlamentari, urmand sa fie refacuta…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca exista un proiect de lege in Parlament care prevede cresterea numarului de parlamentari care sa reprezinta diaspora, de la 6 cat sunt in prezent, la 15. El a precizat ca acest proiect de lege nu va afecta numarul total de parlamentari, urmand sa fie refacuta…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marti ca va ava discutii cu partidele politice pentru marirea numarului de parlamentari alesi in Diaspora, dupa votul masiv in strainatate inregistrat la alegerile prezidentiale. In prezent sunt 6 parlamentari care reprezinta Diaspora.Intrebat daca considera…

- USR a anuntat luni, pe Facebook, ca a depus inca din mai 2018 un proiect de lege pentru cresterea numarului de parlamentari care sa-i reprezinte pe romanii din diaspora. Anuntul este facut in contextul in care Dacian Ciolos, liderul PLUS, partener de alianta, a solicitat duminica mai multe locuri…

- INS revizuiește in scadere creșterea economica in T2 Institutul National de Statistica a revizuit usor in scadere, la 4,5% de la 4,6%, estimarile privind cresterea Produsului intern brut (PIB) pe serie ajustata sezonier in trimestrul doi al acestui an fata de perioada similara a anului trecut, potrivit…

- În primele 7 luni din acest an s-au înregistrat 65.558 de casatorii, cu aproape 9.000 mai puține decât în perioada similara din anul trecut, arata datele transmise marți de Institutul Național de Statistica. De asemenea, numarul copiilor nascuți a scazut cu peste 12.000, amplificând…