PM Forin Cîțu: 30 years have been wasted, we will attract foreign investors to reform the economy Prime Minister Florin Cițu argued on Thursday that the government will attract foreign investors to jointly reform the economy, adding that 30 years have been wasted in this regard, according to Agerpres. "I made a promise last year and many said it was a campaign promise. No, it was not a campaign promise, we approved […]

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Prime Minister Florin Citu argued on Thursday that the government will attract foreign investors, so as to reform the economy together, while also maintaining that 30 years have been wasted in this regard, according to AGERPRES. "I made a promise last year and many said it was a campaign promise.…

