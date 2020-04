Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor interne, Ion Marcel Vela, a acordat gradul de sublocotenent post mortem plutonierului adjutant Viorel Dimboi, din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Constanta, care si a pierdut viata in urma infectarii cu COVID 19.De asemenea, prin Ordinul MAI nr. II…

- Pompierii din Botosani au tinut, marti, un moment de reculegere in memoria unui coleg din Constanta care a decedat, saptamana trecuta, ca urmare a infectarii cu virusul COVID-19, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Dorina Lupu. …

- Tristete sfasietoare la ISU Dobrogea, acolo unde colegii indoliati ai luptatorului Viorel Dimboi, pompier in cadrul Detasamentului Cernavoda, au tinut un moment de reculegere in memoria celui ce le a fost camarad, coleg si frate.Aceleasi sentimente au fost traite la mai multe subunitati ale Inspectoratelor…

- Un pompier in varsta de 48 de ani din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea se afla printre cele sase victime ale coronavirusului anuntate sambata de autoritati.. El lucra la ISU din 2007, fiind incadrat ca sofer pe autospecialele de stingere, potrivit news.ro.Grupul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, si secretarul de stat in MAI Bogdan Despescu sustin o declaratie de presa, marti, de la ora 21.00, la sediul Ministerului de Interne

- La Ambasada Romaniei la Roma a fost constituit un task force, care se afla in legatura permanenta cu Protecția Civila Italiana și alte autoritați italiene cu atribuții in gestionarea situației privind coronavirusul, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE), citat de hotnews.ro. Pana in prezent,…

- O ambulanta a ramas inzapezita in judetul Constanta, mai multe masini au derapat si au iesit in afara carosabilului, iar un microbuz cu 16 pasageri a ramas blocat in zapada. Mai multi copaci au fost rupti de vant, iar la unitati scolare din judet au fost suspendate cursurile din cauza conditiilor…

- Echipaje ale Politiei, Jandarmeriei, doua autospeciale de stingere ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, precum si o ambulanta SMURD au fost mobilizate, marti noapte, in urma unui apel la 112 prin care autoritatile au fost alertate ca angajatul unei ferme viticole din apropierea orasului Cernavoda…