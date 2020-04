Stiri pe aceeasi tema

- Partidul lui Dacian Ciolos avertizeaza ca in aceste momente Romania are nevoie de strategie si organizare, nu de relaxare si in acest context recomanda introducerea testarii de tip "pooling". Reprezentantii PLUS spun ca echipa de cercetatori de la Crucea Rosie Frankfurt (Germania), coordonata…

- Secretarul de stat din MAI, Bogdan Despescu, a prezentat masurile care se vor lua in perioada Sarbatorilor Pascale, dar și ce acțiuni au facut structurile MAI, in ultimele 24 de ore."Activitațile structurilor Ministerului Afacerilor Interne au continuat, in toata aceasta perioada, avand ca…

- Ludovic Orban le cere romanilor, care vor sa munceasca sezonier, mai ales in agricultura, sa mearga in Germania, unde deficitul este foarte mare, dar și in Italia, care iși va redeschide, in curand, porțile pentru muncitorii sezonieri din Romania. Premierul a spus ca pentru cei care au revenit…

- Primarul comunei Cornu Luncii, Gheorghe Fron, a spus ca are emotii pentru cele 700 de persoane cu dizabilitati si pentru salariatii de la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrica din Sasca Mica. El a precizat, la Radio Top, ca la acest centru vor continua actiunile de dezinfectare. Intrebat…

- Cercetatorii de la Centrului de Terapii Genice si Celulare in Tratamentul Cancerului „OncoGen“ din Timisoara, au primit reactivii din Germania si au inceput testele pentru vaccinul impotriva noului coronavirus SARS Cov2.

- Managerul Institutului „Matei Balș” din Capitala, Adrian Streinu Cercel, a afirmat ca circa 20% dintre romanii care au intrat in țara in ultima perioada... The post Streinu Cercel, semnal de alarma: 20% dintre romanii veniți din diaspora au scapat de izolare și carantina appeared first on Renasterea…

- Pandemia de coronavirus (COVID-19) va afecta masiv PIB-ul Germaniei in urmatoarele doua trimestre cel putin, a estimat joi Institutul economic DIW, care se asteapta ca economia germana sa se contracteze cu 0,1% anul acesta, transmite Reuters potrivit Agerpres. Ar fi prima scadere a economiei germane…

- Fiecare coronavirus „are particularitațile lui” Alexandru Rafila. Foto: Radio România Oltenia RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI, 13 februarie, rubrica "Subiectul zilei" - Cazurile letale în urma contractarii noului coronavirus în China, denumit acum Kovid-19 a trecut de…