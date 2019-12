Delegatii din Conventia Nationala a PLUS au votat, duminica, o serie de modificari la statutul partidului, printre care si aceea ca nu pot deveni membri persoanele care au dat anterior dovada de traseism sau oportunism politic, scrie Agerpres. Cel care a prezentat modificarile la statut in cadrul sedintei Conventiei Nationale a fost Andrei Lupu, unul dintre coordonatorii regiunii Sud-Muntenia. „In viitor nu mai pot sa devina membri PLUS persoanele care au dat anterior dovada de traseism sau oportunism politic. (…) Perioada in care se pot face contestatii asupra adeziunilor era foarte scurta, de…