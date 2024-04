USR Maramureș formeaza un nucleu important in sfera politica din județ. In ultima perioada, tot mai mulți maramureșeni devin membri din dorința de a se implica activ in comunitațile din care fac parte. Radu Trufan, președinte USR Maramureș, i-a convocat pe membrii USR pentru a participa la Adunarea Generala a filialei USR Baia Sprie. Cel mai important punct pe ordinea de zi a fost de a decide noua conducere și a stabili strategia in contextul alegerilor locale. ”Prin vot democratic, au fost aleși noii lideri care vor ghida filiala noastra in urmatoarea perioada. Acest eveniment marcheaza un…