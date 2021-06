Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii mureseni au fost solicitați sa intervina pentru evacuarea apei patrunsa in doua pivnițe din localitatea Nazna, precum și din doua imobile din Reghin. Și in Harghita au fost probleme. O pivnița și o fantana au fost inundate in municipiul Odorheiu Secuiesc. Pentru evacuarea apei, pompierii au…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au avut parte miercuri, 16 iunie, de un exercițiu de descarcerare in cazul producerii unui accident rutier in care a fost implicat un autotren. "Exercițiul s-a desfașurat sub indrumarea instructorilor din cadrul Centrului de Formare Formatori…

- Incendiu in localitatea Sacele, judetul Constanta.Pompierii au fost solicitati sa intervina in aceasta seara, in judetul Constanta.Conform primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", s a produs un incendiu la un magazin de pe strada Morii, in localitatea Sacele.Misiunea…

- In aceasta seara un TIR a ieșit de pe carosabil intre localitațile Gaiești și Acațari. Pompierii militari asigura masurile PSI. Din fericire nu sunt anunțate victime. In localitatea Vanatori un autoturism a parasit partea carosabila, nu este nevoie de intervenția pompierilor de la Detașamentul din Sighișoara.…

- In municipiul Tarnaveni au fost inundate curțile a doua gospodarii, fara afectarea locuințelor. Viitura s-a revarsat pe carosabil. De asemenea, in localitatea Bobohalma, mai multe poduri, șapte gospodarii și o pivnița au fost inundate.Și in localitatea Mica a fost inundat subsolul unei locuințe. In…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mures au intervenit, luni seara, intr-un bloc de locuințe de pe strada Rodniciei din Targu Mureș in care se simțea un miros ințepator. La fața locului s-a deplasat un echipaj CBRN, doua autospeciale și o autoscara mecanica, iar la sosirea pompierilor…

- Pompierii mureșeni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit in aceasta dimineața, in jurul orei 4, la un transformator electric de pe un stalp, in localitatea Zau de Campie. Incendiul a fost stins de pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Sarmașu. In localitatea Damieni, comuna…

Pompierii mureșeni au intervenit la 156 de intervenții