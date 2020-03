Ploiestenii care vor sta in carantina la Movila vor primi hrana de la autoritatile locale

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Municipiului Ploiesti, Adrian Florin Dobre, a convocat, duminica, Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Ploiesti pentru luarea unor noi masuri suplimentare menite sa limiteze efectele raspandirii coronavirusului COVID-19. In acest context, s-a hotarat ca pacientii minori…

- Autoritatile de la Beijing au anuntat ca persoanele sosite din strainatate in capitala chineza vor fi plasate incepand de luni in centre de carantina, pentru a proteja tara de cazurile importate de Covid-19, a informat presa de stat, citata de AFP, informeaza AGERPRES . Pana in prezent, persoanele care…

- Imediat dupa inchiderea unitaților de invațamant din Ialomița, autoritațile locale și județene au adoptat primele masuri de prevenție impotriva COVID-19. Masurile au fost adoptate in Comitetul Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Slobozia. Autoritațile reacționeaza Conform comunicatului…

- Pana in data de 22 martie 2020 se suspenda toate concertele și recitalurile organizate de Filarmonica Oltenia Craiova, conform Hotararii nr.2 din 10 martie 2020 adoptata in cadrul ședinței extraordinare, „privind luarea unor masuri de gestionare a situațiilor de urgența generate de posibilitatea raspandirii…

- In cadrul Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, reprezentantii Primariei Buzau, ai Inspectoratului Scolar Judetean, dar si ai institutiilor subordonate municipalitatii au luat mai multe decizii pentru a preveni raspandirea virusului.

- Coreea de Sud, tara cea mai afectata din lume de epidemia de COVID-19 dupa China si Italia, a anuntat luni cel mai scazut numar zilnic de noi contaminari cu coronavirus din ultimele doua saptamani, noteaza AFP . Autoritatile sanitare sud-coreene au informat despre 248 de noi cazuri confirmate duminica,…

- Persoanele care au intrat in contact cu primul roman depistat cu coronavirus vor sta in carantina la domiciliu, potrivit autoritaților din Gorj.Autoritatile gorjene au participat la o sedinta a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta in care s-a decis ca persoanele care au intrat in contact…

- Autoritatile romane au decis ca toate persoanele care vin in Romania din zonele Veneto si Lombardia din Italia, unde sunt confirmate multe cazuri de imbolnavire cu coronavirus, sau care au calatorit acolo in ultimele doua saptamani, sa fie plasate in carantina. Vor fi suplimentate masurile de control…