Stiri pe aceeasi tema

- Precipitatiile abundente inregistrate in nordul Turciei au provocat inundatii in mai multe locuri, postul public de televiziune TRT prezentand luni imagini cu strazi inundate, rauri iesite din matca si apartamente sub apa, informeaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Vremea nefavorabila din Munții Sebeșului, inregistrata in ultimele ore, a facut ca apa cazuta sa faca ravagii pe Valea Sebeșului, in apropriere de Barajul Tau. Reamintim ca, Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o alerta de cod galben de inundații valabil și pentru județul…

- In Tulcea și Braila, mai multe strazi au fost inundate, duminica, in urma ploilor torențiale. In Tulcea dupa o ploaie de un sfert de ora strazile s-au transformat in adevarate lacuri dupa ce canalizarea a cedat. Meteorologii au emis azi o avertizare de cod galben pentru mai multe județe din țara. Mai…

- Mai multe gospodarii au fost inundate in județul Dambovița, dupa ploile cazute in cursul zilei de vineri, 3 iunie. Comuna Moroeni a fost cel mai afectata, a notat publicația locala Exclusiv DB.Județul Dambovița este sub cod galben de ploi torențiale și grindina pana la ora 21.00, iar viiturile au lovit…

- Cazinourile terestre și cele online au in comun unii factori care influențeaza suma de bani pe care o cheltuiesc jucatorii. Jucatorii au tendința de a avea mai mulți bani la sfarșitul lunii, cat mai aproape de ziua de salariu, motiv pentru care cazinourile tind sa fie mai aglomerate in aceasta perioada.…

- Autoritațile, in alerta in urma avertizarilor meteorlogice și hidrologice. Doua zile de ploi torențiale și pericol de inundații Aproape toata țara se afla sub avertizari meteo de tipul Cod Galben și Cod Portocaliu. In urmatoarele doua zile sunt așteptate ploi torențiale și descarcari electrice. De asemenea,…

- Vulnerabilitațile sistemelor de securitate ale cazinourilor – realitatea bate filmul! Siguranța datelor la nivel global este in scadere, iar acest aspect reprezinta un motiv real de ingrijorare nu doar pentru site-urile de pe internet ale marilor companii (73% dintre atacurile informatice vizeaza brandurile…

- Vineri, 13 mai, a fost emisa o avertizare de cod galben de ploi torențiale și grindina pentru mai multe zone ale județului Cluj, inclusiv pentru municipiul Cluj-Napoca. Pe langa ploile torențiale, hidrologii au emis și un cod galben de inundații.Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor…