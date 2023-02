Stiri pe aceeasi tema

- Premierul laburist al Noii Zeelande, Jacinda Ardern, si-a anuntat joi demisia intr-un gest socant, in conditiile in care era considerata un lider foarte popular, inclusiv pe plan international, capatand notorietate mai ales in timpul pandemiei, prin masurile ferme luate, relateaza The Guardian.…

- Judecatorii din cadrul Curții Supreme de Justiție (CSJ) au admis demersul procurorului privind prelungirea termenului masurii preventive – obligarea de a nu parasi țara pe un termen de 60 zile, in privința lui Igor Dodon. Decizia a fost luata in cadrul ședinței de luni, 16 ianuarie, transmite Ziarul…

- Marius Lazar, liderul gruparii „Hell’s Angels” din Romania, a fost retinut de politistii bucuresteni la sfarsitul anului trecut, iar la mai putin de o luna distanta a fost extradat in Statele Unite, fiind acuzat de trafic de droguri și spalare de bani, informeaza luni Politia Romana.Pe 28 decembrie,…

- Președintele Platformei DA explica motivele plecarii lui Andrei Nastase din formațiune. Dinu Plingau spune ca președintele fondator al Platformei DA n-a fost dat afara din partid, ci și-a depus demisia. Dinu Plingau da de ințeles ca principalele divergențe au aparut atunci cind fracțiunea Platformei…

- Andrei Nastase și majoritatea consilierilor municipali Chișinau aleși pe listele Blocului ACUM au anuțat ca iși depun demisia din Partidul Platforma DA. De asemenea, Nastase a anunțat ca va ataca in judecata actualului președinte al formațiuni, Dinu Plingau pentru ca acesta ar fi insinuat ca aleșii…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus menținerea arestului preventiv fața de un executor judecatoresc din Craiova, incarcerat in decembrie 2019. In martie, anul acesta, barbatul a fost condamnat la 9 ani si 8 luni de inchisoare pentru delapidare si inselaciune. Sentinta a fost…

- Republica Moldova suporta pierderi zilnice de milioane de lei din cauza avariei de la Termoelectrica, intrucit deficitul de energie electrica impune achiziții de pe piața externa la un preț de 5 ori mai mare. O spune președintele Platformei DA, Dinu Plingau, dupa ce formațiunea a depus un denunț la…

- Ministerul rus al Justiției a adaugat, vineri, Meta Platforms - proprietara Facebook - in registrul sau de organizații extremiste, a informat ziarul Kommersant, relateaza Rador.