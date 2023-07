Plexiglas în loc de geam la unele autobuze din Craiova Un cititor al Gazetei de Sud ne-a sesizat faptul ca a observat ca unele autobuze au cate un geam inlocuit cu o bucata de plexiglas. „In ultima vreme am observat din ce in ce mai multe autobuze ale RAT Craiova care au o improvizație de plexiglas in loc de geam. In condițiile in care autobuzele BMC sunt achiziționate in 2019/2020, asa cum chiar primaria se lauda scriind pe ele, cum se poate recurge la asemenea improvizație in cazul unor vehicule noi? RAT-ul nici in perioada de garanție nu intreține aceste autobuze? In felul acesta, degradarea va fi probabil foarte rapida, data fiind lipsa de interes… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua masini dotate cu camere conectate la un soft vor incepe sa verifice daca soferii au platit pentru a-si lasa masina in parcarile Municipalitatii, a declarat edilul general al Capitalei, Nicusor Dan. El a spus, joi, 6 iulie, ca acestea sunt primele doua autoturisme dintre cele 18 pe care le va avea…

- ”Nu cumparati produse alimentare din locuri neautorizate, intrucat comerciantul respectiv nu are posibilitatea sa asigure conditiile optime de transport, depozitare si comercializare si nu va poate elibera bonul cu care sa justificati tranzactia comerciala si, astfel, riscati sa achizitionati un produs…

- 30 iunie – termenul limita pana cand proprietarii de terenuri trebuie sa indeparteze buruienile care pot provoca alergii grave N. Dumitrescu Potrivit Primariei Ploiești, instituția a demarat, prin intermediul Regiei Autonome de Servicii Publice, campania de combatere și distrugere a ambroziei de pe…

- Festivalul Sounds of Oradea din acest an va oferi publicului oradean, in perioada 16 - 18 iunie, patru evenimente muzicale, cu artisti invitati de pe trei continente, a anuntat Asociatia pentru Promovarea Turismului in Oradea si Regiune (APTOR).Directorul artistic al acestui festival este dirijorul…

- Directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a vorbit despre ce ne asteapta in perioada urmatoare, ținand cont ca jumatate din Romania se afla sub coduri roșii si portocalii de ploi torentiale.„Vorbim de o avertizare meteorologic de cod roșu generala, care a fost…

- Pentru prima data, Festivalul de opera și muzica clasica „Opera Nights” se va desfașura in cinci localitați ale județului Hunedoara. CITESTE SI BREAKING NEWS Directorul din ADS luat pe sus de DNA pentru trafic de influența de 350.000 de euro a recunoscut totul-A facut acord cu procurorii pentru…

- In perioada 09.05.2023 – 12.05.2023 se va desfașura un transport cu depașiri pe traseul: Savinești – DN15 – DN2G – DN11 – DN2T – DN2 – Buzau – DN2 – Urziceni – DN1D Albești-Paleologu – DN1B –DN1A – DN1 – Rafinaria Brazi. Vehiculul transporta un utilaj. Lațimea maxima a vehiculului este 5 m, viteza de…

- ”Casa cu magnolii” este un punct de atracție turistica in perioada primaverii. Frumusețea casei, monument istoric, este dublata de frumusețea magnoliei care crește in curte. Casa de este vanzare de mult, dar acum o parte din ea este scoasa la vanzare prin licitație. In 25 mai se va vinde la licitație…