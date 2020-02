Stiri pe aceeasi tema

- Candidatii pentru noile programe ale NASA trebuie sa fie cetateni americani, cu studii acreditate in inginerie, biologie, fizica sau matematica, a anunțat NASA. Printre candidații acceptați vor fi și cei inscrisi in primii doi ani de doctorat sau sunt absolventi de medicina care au parcurs…

- Agentia Spatiala Americana (NASA) a anuntat marti ca va angaja mai multi astronauti pentru misiuni programate în urmatorul deceniu, inclusiv pe Marte, noteaza Forbes, citat de Mediafax.Candidatii pentru noile programe ale NASA trebuie sa fie cetateni americani, cu studii acreditate în…

- PSD și Pro Romania vor avea candidați comuni la alegerile locale din acest an, a spus Victor Ponta, luni seara la Digi24, menționand ca asta se va intampla „in situații excepționale”. In cazul alegerilor pentru Primaria Capitalei, fostul premier a spus ca Nicușor Dan ar fi cel mai potrivit candidat,…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminica seara, ca se poate discuta cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, despre o alianta, o "reintregire a stangii", insa acesta "nu are ce cauta in PSD". Ciolacu a explicat, la Antena 3, ca, daca Ponta va fi interesat de proiectul…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca PSD va fi mai preocupat, in 2020, de modul in care anumiți lideri vor reuși sa iși securizeze locul in Parlament și pentru asta va incepe batalia cea mare in teritoriu, acolo unde conteaza foarte mult cine este lider județean, pentru ca el semneaza listele.Citește…