- Echipele Galatasaray Istanbul, Sporting Braga si Young Boys Berna s-au calificat, marti, in grupele Ligii Campionilor, informeaza news.ro.Young Boys Berna a trecut de Maccabi Haifa, scor 3-0, dupa ce in tur scorul a fost 0-0. Galatasaray a invins Molde, scor 2-1, iar in tur s-a impus, scor…

- Marti, 29 august – ora 22.00: Galatasaray – Molde (in tur 3-2), Panathinaikos – Braga (1-2), Young Boys – Maccabi Haifa (0-0). Miercuri, 30 august – ora 22.00: AEK Atena – Antwerp (0-1), FC Copenhaga – Rakow (1-0), PSV Eindhoven – Rangers (2-2).

- Galatasaray - Molde, meci contand pentru mansa a doua a play-off-ului din Liga Campionilor, este programat, marti, 29 august, de la ora 22:00, pe Ali Sami Yen din Istanbul, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Braga – Panathinaikos 2-1, Maccabi Haifa – Young Boys 0-0 și Molde – Galatasaray 2-3. Aceste meciuri au incheiat manșa „tur” a play-off-ului UEFA Champions League. Cel mai spectaculos duel a avut loc in Norvegia. Partida dintre Molde și Galatasaray a inceput in forța, gazdele marcand inca din minutul…

- Trei meciuri țin capul de afiș, miercuri, 23 august, in playoff-ul din Liga Campionilor. Este vorba de partidele tur in confruntarile Maccabi Haifa – Young Boys, Molde – Galatasaray și Braga – Panathinaikos, meciuri programate de la ora 22:00. Pe Betano, cu Bet Builder activat, se poate ajunge la o…

- Galatasaray, Maccabi Haifa, FC Copenhaga, Dinamo Zagreb si Rakow Czestochowa s-au calificat in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor dupa partidele de miercuri seara, din mansa secunda a turului al doilea preliminar, anunța Agerpres.Galatasaray a trecut cu 1-0 de Zalgiris Vilnius, dupa…