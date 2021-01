Stiri pe aceeasi tema

- Platforma informatica pentru programare la vaccinare anti-COVID nu este disponibila in urma unor probleme tehnice aparute luni dimineata, informeaza Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS). "Precizam ca platforma informatica nu este disponibila in urma unor probleme tehnice aparute in aceasta dimineata.…

