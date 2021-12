Stiri pe aceeasi tema

- Platforma Ghiseul.ro a depasit pragul de 1 miliard de lei sume colectate intr-un an calendaristic, recordul platilor pe platforma fiind de 1,001 miliarde lei, suma colectata din peste 2,6 milioane de tranzactii, potrivit unui comunicat remis joi AGERPRES. "Astazi, 30 decembrie 2021, Ghiseul.ro…

- Veste buna pentru elevii de liceu din clasele a X-a – a XII-a, pasionați de piața financiara. Autoritatea de Supraveghere Financiara in parteneriat cu Banca Naționala a Romaniei, Ministerul Finanțelor și Asociația Romana a Bancilor organizeaza cea de a treia ediție a programului de educație financiara…

- Martea viitoare, pe 14 decembrie, incep platile pentru beneficiarii masurilor de sprijin acordate domeniului HoReCa. Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a precizat ca anul acesta se va achita un miliard de lei, urmand ca la inceputul anului viitor sa fie platita si…

- Cetatenii ar urma sa beneficieze de o serie de servicii publice direct de acasa, sa obtina semnatura electronica de la distanta, sa acceseze produsele instituțiilor bancare fara sa mearga la sediul acestora ori sa desfasoare actiuni de importanța juridica la care înainte ar fi fost necesara prezenta…

- Maurer Imobiliare reprezinta un nume cu rezonanța pe piața imobiliara din Romania, fiind compania care, in cei 15 ani de prezența pe piața imobiliara, a așezat pe harta extinderii sale orașe importante din țara. In fiecare din cele 6 orașe in care și-a pus amprenta (Sibiu, Brașov, Constanța, Targu Mureș,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus luni achitarea inculpatilor din dosarul "Microsoft 3", respectiv fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu, fostul jucator de tenis Dinu Pescariu, omul de afaceri Claudiu Florica si Calin Tatomir - fost director general al Microsoft Romania SRL.…

- Statele membre UE au agreat vineri, 15 octombrie, in cadrul primei reuniuni a Comitetului pentru Programul Europa Digitala, programul de lucru pentru Centrele Europene de Inovare Digitala (European Digital Innovation Hubs - EDIH) pentru urmatorii 3 ani, a anuntat, luni, Autoritatea pentru Digitalizarea…

- Catalin Iapa, fost consilier personal al fostului primar Nicolae Robu și fost secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii, a ajuns pe o alta funcție de conducere in București. Este de ceva timp șef de serviciu la Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei.