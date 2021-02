Paramount+ va fi disponibila din 4 martie in America de Nord si America Latina, din 25 martie, in tarile scandinave, si de la jumatatea anului, in Australia. Va oferi tot continutul CBS All Access - CBS, BET, Comedy Central, Nickelodeon, MTV si Smithsonian Channel - la care vor fi adaugate sute de filme Paramount Pictures. In plus, utilizatorii vor putea urmari programe live ale posturilor CBS, CBSN, CBS Sports HQ si ET Live. Paramount+ va oferi, pentru inceput, 30.000 de episoade din diverse show-uri si 2.500 de filme. Conducerea companiei-mama ViacomCBS a prezentat miercuri seara, in premiera,…