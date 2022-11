Platforma cripto FTX suspendă tranzacţiile şi retragerile şi mută activele într-un ”portofel rece”, după un posibil atac al unor hackeri Anuntul vine in timp ce FTX ceea ce numeste ”tranzactii neautorizate” care au inceput in cateva ore de la depunerea de catre FTX a cereroii pentru protectia impotriva falimentului, in conformitate cu legea numita Capitolul 11 ​​din SUA. Atacul cibernetica fost anuntat de un administrator pe canalul FTX de pe platforma, potrivit companiei de analiza blockchain Elliptic, si a fost urmat de un tweet al lui Miller, care indica faptul ca miscarile portofelului erau anormale. Cifrele companiei de analiza Nansen, cu sediul in Singapore, publicate in noaptea de sambata spre duminica, arata iesiri nete… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

