Stiri pe aceeasi tema

- Confiscarea avioanelor si a 11 motoare de avion de catre autoritatile ruse a facut ca AerCap sa raporteze o pierdere neta de 2 miliarde de dolari, in loc de profitul de 500 de milioane de dolari pe care l-ar fi obtinut fara aceasta lovitura. Compania a reusit sa recupereze 22 de avioane si trei motoare…

- Bitcoin și-a continuat declinul, luni, in urma vanzarilor masive de acțiuni de pe Bursa din Statele Unite, de saptamana trecuta. Aceste vanzari au destabilizat piața criptomonedelor, care a avut o contracție de aproximativ 10%, potrivit CNBC, citat de News.ro. Bitcoin, cea mai importanta moneda digitala…

- Bitcoin, cea mai importanta moneda digitala din lume dupa valoarea de piata, a scazut luni cu 5%, pana la 32.860,91 dolari pe unitate, potrivit datelor de la Coindesk. Bitcoin a atins un minim al tranzactiilor de 32.650,02 dolari pe unitate, cel mai redus nivel din iulie 2021. Moneda virtuala a fost…

- Compania este acum inregistrata ca furnizor de servicii de active digitale inregistrat de catre autoritatea franceza de supraveghere a pietei de valori, AMF, ceea ce ii permite sa ofere servicii de tranzactionare si custodie pentru bitcoin si alte criptomonede. Binance este cea mai mare platforma de…

- Compania irlandeza Avolon a declarat marti ca a redus valoarea contabila a avioanelor la zero, dupa ce a recuperat doar patru avioane pana in prezent. De asemenea, compania a adoptat un ton optimist cu privire la perspectivele pentru sectorul in care isi desfasoara activitatea, deoarece calatoriile…

- Elon Musk a devenit patronul Twitter in urma unei tranzacții de 44 de miliarde de dolari, scrie The Guardian . Twitter a a acceptat astfel acordul de preluare a companiei de catre patronul Tesla, cel mai bogat om din lume. Twitter a acceptat sa se vanda lui Elon Musk, iar in urma tranzacției, Musk…

- Compania a anticipat anterior vanzari de pana la 3,5 miliarde de dolari in 2022 din vaccinul cu doza unica, prezentat odata ca un instrument important pentru vaccinarea zonelor greu accesibile. J&J a redus, de asemenea, intervalul profitului estimat pentru intregul an, cu 25 de centi, asteaptandu-se…

- Deteriorarea cablajului masinilor ar putea duce la declansarea airbagurilor ”mai tarziu decat a fost proiectat”, ceea ce ar putea duce la ranirea persoanelor din vehicul, potrivit unui raport al Administratiei Nationale pentru Siguranta Traficului din SUA. Problema cablajului ar putea cauza, de asemenea,…