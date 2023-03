Plătește mai puțin la curent! Câteva ponturi pentru o factură fără dureri de cap Intr-o locuința pot fi economisiți anual pana la 527 kWh doar in camera de zi. Un aparat in stand-by consuma intre 40-70% din energia pe care o folosește in timpul funcționarii. Dispozitivele electronice pe care le gasim in camera de zi, precum televizorul, laptopul, routerul de internet, iluminatul ambiental etc., au o componenta de consum „ascunsa”, de care poate nu suntem conștienți, dar pe care o putem elimina, obținand in acest fel economii substanțiale. Anual, consumatorii pot economisi pana la 527 kWh, ceea ce inseamna circa 420 de lei la factura de energie electrica doar prin respectarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

