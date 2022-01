Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un an de la lansarea platformei de plata online Aqmeter, aproape 2.500 de conturi online au fost create pentru plata serviciilor de salubritate Brai-Cata, multi avand mai multe conturi pentru care platesc facturile, cum este și cazul companiilor care administreaza mai multe asociații de proprietari,…

- Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos:Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba34.294200,502.Arad42.949431,163.Argeș46.71300,404.Bacau41.573220,345.Bihor51.159320,846.Bistrița-Nasaud19.59990,317.Botoșani22.941140,238.Brașov67.674260,639.Braila23.15140,3610.Buzau24.54640,3411.Caraș-Severin19.36380,5412.Calarași17.82300,1713.Cluj89.871780,9314.Constanța69.625230,5015.Covasna13.32800,4216.Dambovița36.714160,3917.Dolj45.523200,3118.Galați44.436190,3219.Giurgiu20.01140,3120.Gorj15.32330,1621.Harghita14.25820,3722.Hunedoara36.38680,7323.Ialomița19.58680,2924.Iași72.239600,2925.Ilfov77.388450,7226.Maramureș31.656210,5027.Mehedinți15.83710,1828.Mureș40.37790,4729.Neamț31.599220,4130.Olt26.339100,2331.Prahova63.934230,4032.Satu…

- In aceasta dimineața, polițiștii Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase – IGPR, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 2 București, efectueaza 103 percheziții domiciliare, in municipiul București și 36 de județe, intr-un dosar de nerespectarea…

- OFICIAL| SCADERE semnificativa: 916 de cazuri noi de COVID-19 și 910 de pacienți la ATI, in ultimele 24 de ore. 73 de romani au pierdut lupta cu virusul Duminica, 5 decembrie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 5 decembrie,…

- OFICIAL| 2.796 de cazuri noi de COVID-19 și 1.380 de pacienți la ATI, in ultimele 24 de ore. 273 de romani au pierdut lupta cu virusul OFICIAL| 2.796 de cazuri noi de COVID-19 și 1.380 de pacienți la ATI, in ultimele 24 de ore. 273 de romani au pierdut lupta cu virusul Miercuri, 24 noiembrie 2021, Grupul…

- Pana astazi, 46.430 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 27.10.2021 (10:00) – 28.10.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 415 decese (228 barbați și 187 femei), din care 2 anterioare intervalului de referința, ale unor pacienți infectați cu…

- Pana astazi, 44.980 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 24.10.2021 (10:00) – 25.10.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 301 decese (151 barbați și 150 femei), din care 2 anterioare intervalului de referința, ale unor pacienți infectați…

- In cursul dimineții de astazi, 25 octombrie 2021, au mai fost confirmate inca 301 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 44.980. In intervalul 24.10.2021 (10:00) – 25.10.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 301 decese (151 barbați și 150 femei), din care…