Stiri pe aceeasi tema

- Alga Melosira arctica, care creste sub gheata arctica, contine de zece ori mai multe microparticule de plastic in comparatie cu apa din jur, conform unui studiu condus de Institutul Alfred Wegener, Centrul Helmholtz pentru Cercetari Polare si Marine (AWI) si publicat vineri, transmite agentia Xinhua.…

- Alga Melosira arctica, care creste sub gheata arctica, contine de zece ori mai multe microparticule de plastic in comparatie cu apa din jur, conform unui studiu condus de Institutul Alfred Wegener, Centrul Helmholtz pentru Cercetari Polare si Marine (AWI) si publicat vineri, transmite agentia Xinhua."Am…

- O echipa de cercetatori va incepe marti sa foreze in stratul de gheata din arhipelagul arctic Svalbard, intr-o cursa contra cronometru pentru colectarea de date acumulate timp de mai multe secole referitoare la clima si mediu, inainte ca acestea sa dispara sub efectul incalzirii globale, a anuntat luni…

- In total, 129 de persoane și 63 de organizații au fost trecute pe „lista neagra” de Canada, printre care și Vladislav Tretiak, 70 de ani, fost mare portar de hochei pe gheața, primul jucator sovietic care a fost inclus in Hall of Fame-ul Ligii Profesioniste Nord-Americane (NHL), in 1989, potrivit TASS…

- ⛸️Invitație la patinoar! ❄️Sunt ultimele zile in care ne putem bucura de o experiența plina de distracție și voie buna pe gheața. Pe perioada vacanței copiilor, patinoarul va ramane deschis

- Specialiștii Administratiei Bazinale de Apa Somes-Tisa avertizeaza in legatura cu pericolele create de inghețarea apelor din zona județelor Cluj, Bistrița-Nasaud și Maramureș. Pentru a evita orice incident care se poate sfarși tragic, aceștia monitorizeaza atent valorile hidrografice ale bazinului …

- Irina Fodor a dat startul ultimei etape din Mexic in ediția America Express difuzata de Antena 1 aseara, de la ora 20:00, provocandu-i pe concurenți la o intrecere atent monitorizata pentru amuleta și Joker.

- Avand in vedere ninsorile abundente și codul portocaliu instituit pe raza municipiului Buzau in perioada 27 – 30.01.2023, Direcția Poliția Locala face apel catre toti cetatenii sa parcheze regulamentar autoturismele, pentru a permite utilajelor de deszapezire sa intervina pe toate strazile din municipiu.…