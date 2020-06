Planurile NATO pentru al doilea val al pandemiei: „Să nu devină o criză de securitate!” Ministrii apararii din statele NATO au convenit joi asupra unui plan de actiune in cazul unui al doilea val de infectii de COVID-19, in contextul in care alianta militara incearca sa arate cum isi poate aduce contributia in timpul crizei sanitare, relateaza joi agentia DPA, preluata de Agerpres. Cele 30 de state membre urmeaza sa […] The post Planurile NATO pentru al doilea val al pandemiei: „Sa nu devina o criza de securitate!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

