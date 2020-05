Stiri pe aceeasi tema

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, ca Guvernul Orban ar merita schimbat, dar ca mai sunt șase luni pana la alegerile generale, iar Uniunea nu ar susține acum o moțiune de cenzura.Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune ca, deși ar merita schimbat, acest Guvern trebuie lasat sa guverneze…

- Premierul Ludovic Orban a fost intrebat, joi, la Mioveni, cand ar putea fi organizate alegerile locale, amanate de Executiv, din cauza epidemiei de coronavirus."Pe evaluarile pe care le avem acum, sfarsitul lunii septembrie - inceputul lunii octombrie ar putea fi o data buna de organizare a alegerilor.…

- Camera Deputatilor a adoptat joi, in calitate de for decizional, initiativa legislativa depusa de PSD, UDMR, Pro Romania si ALDE privind prelungirea cu sase luni a mandatelor alesilor locali. Practic, legea PSD dubleaza o ordonanta de urgenta identica adoptata de Guvernul Orban. Insa PSD a adus un amendament…

- Camera Deputaților are joi pe ordinea de zi, pentru dezbatere și vot final in calitate de for decizional, mai multe proiecte și modificari foarte importante. Printre acestea, modificarile propuse de PSD, Pro Romania, ALDE și UDMR la ordonanțele de urgența adoptate de Guvernul Orban in contextul crizei…

- Liderul USR Dan Barna spera ca alegerile locale sa aiba loc in toamna acestui an, in ciuda blocajelor generate de epidemia de coronavirus. Barna e tranșant și spune ca e nevoie de consultari cu partidele politice, care sa fie inițiate de guvern.Citește și: SALVARE NEAȘTEPTATA pentru romanii…

- Un barbat voteaza la referendumul pentru redefiniriea familie intr-o sectie de votare din localitatea 1 Decembrie, judetul Ilfov, sambata, 6 octombrie 2018. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO Mandatul alesilor locali a fost prelungit, printr-o Ordonanta de Urgenta adoptata, de Guvernul Orban. Prin actul…

- Guvernul Orban va adopta in sedinta de azi o ordonanta de urgenta prin care mandatelor alesilor locali - primari, consilieri locali, presdinti de Consilii Judetene si consilieri judeteni - vor fi prelungite pana la finalul lunii decembrie, cel tarziu.

- Guvernul Orban ia in calcul decalarea calendarului electoral, in contextul pandemiei de coronavirus, in sensul amanarii alegerilor locale, care ar fi trebuit sa aiba loc, cel mai tarziu, la sfarșitul lunii...