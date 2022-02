Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 1.870 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 6.875 teste efectuate (din care 3.120 teste rapide). Acesta este cel mai mare numar de teste raportat pentru un interval de 24 de ore…

- N. D. Potrivit Inspectoratului Teritorial de Munca Prahova, astazi are loc deschiderea unei noi ediții a Concursului national ”Stiu si aplic! – Securitatea si sanatatea in munca se deprind de pe bancile scolii“. Competiția are ca principal scop stimularea si promovarea elevilor cu aptitudini in domeniul…

- O comisie formata din cei mai buni specialisti pe care Romania ii are in acest moment in domeniul oncologic a prezentat recent, sub auspiciile Administratiei Prezidentiale, Planul national pentru combaterea cancerului – in fapt, o strategie bine gandita in cel mai mic detaliu, care, odata pusa in practica,…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 1.317 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 4.457 teste efectuate (din care 2.025 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (785), Lugoj (55), Dumbravița (53),…

- In ce CONDIȚII școlile trec in ONLINE. Ce spune ministrul Cimpeanu In ce CONDIȚII școlile trec in ONLINE. Ce spune ministrul Cimpeanu Școlile in care rata de vaccinare anti-Covid-19 este sub 60% in ziua de vineri, iar incidenta infectarilor cu noul coronavirus in localitatea respectiva este mai mare…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anuntat ca doreste sa extinda la nivel national mai multe proiecte precum decontarea analizelor pentru viitoare mame, sprijin pentru nou nascuti, cuplurile infertile, tineri, familiile monoparentale, victimele violentei domestice sau copiii care sunt in pragul abandonului…

- Cancelarul austriac Alexander Schallenberg a anuntat vineri ca asteapta unda verde a Parlamentului, duminica, in vederea unei plasari in carantina - la nivel national - a persoanelor nevaccinate sau care nu au statul de vindecate de covid-19, in contextul in care Austria se confrunta cu o crestere…

- Rata de infectare COVID-19 din Germania a atins cel mai mare nivel de la inceputul pandemiei Rata de incidenta la sapte zile – numarul de persoane la 100.000 care s-au infectat in ultima saptamana – a crescut la 201,1. Este cea mai mare valoare de la inceputul pandemiei, depasind record anterior de…