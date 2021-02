Planta longevivității Cimbrul este apreciat din cele mai vechi timpuri. Cu cimbru erau tratate bolile de stomac, intestinale, rinichii, articulatiile. Inhalarea fractiunilor volatile ale uleiurilor esentiale ajuta la prevenirea cancerului, aterosclerozei, cardiopatiei ischemice, incetinește procesul de imbatrinire. Uleiurile esențiale de cimbru stimuleaza intregul sistem nervos, creind conditii pentru creativitate, ing Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Uleiurile esențiale sunt o alternativa buna pentru parfumurile artificiale, insa prezinta un pericol daca nu sunt de buna calitate. Despre uleiurile esențiale. Cat de sanatoase sunt și ce conțin Cand cumperi uleiuri esențiale, trebuie sa te asiguri ca sunt pure. Calitatea lor nu este reglementata de…

- Cate ierni vor mai aștepta bucureștenii pentru a avea apa calda și caldura la parametri normali? De ani de zile nu s-a facut mai nimic la sistemul de termoficare din Capitala, iar consecințele le simt toți cei legați la sistemul centralizat. Avariile se țin lanț, iar sistemul este in pragul colapsului.…

- Reprogramari pentru vaccinare pentru lucratorii din domenii esențiale Foto: gov.ro Lucratorii din domenii esențiale programați pentru vaccinare trebuie sa mai aștepte 10 zile ca sa primeasca prima doza de ser de imunizare. Din cauza problemelor de aprovizionare, România are cu…

- In perioada 15 ianuarie 2021, orele 15:00 - 23 ianuarie, orele 09:00, pe platforma informatica programare.vaccinare-covid.gov.ro s-au programat 829.349 persoane din etapa a II-a de vaccinare (340.885 adulți peste 65 ani, 184.916 persoane cu afecțiuni cronice și 303.548 angajați din domenii esențiale).…

- Autoritațile din Romania pregatesc a doua etapa a campaniei de vaccinare, in care va fi imunizata populația cu varsta peste 65 de ani, persoanele cu risc ridicat și lucratorii care desfașoara activitați in domenii esențiale. Potrivit autoritaților, campania ar putea incepe in jurul datei de 15 ianuarie.…

- In mijlocul padurii amazoniei, indigenii Kayapo din statul brazilian Para utilizeaza o bautura tamaduitoare care rezulta din fierberea cojilor unei specii de planta agațatoare ca sa se protejeze de noul coronavirus, anunța Reuters. Planta secreta care ii vindeca pe amazonieni de covid-19 In perioada…

- Custodele Coroanei Romane a multumit voluntarilor Crucii Rosii Romane Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române. Foto: Arhiva. Custodele Coroanei Române, Margareta, le multumeste voluntarilor Crucii Rosii pentru devotament si curaj cu ocazia Zilei Internationale a…

- Poinsettia, care mai este numita și Craciunița, Floarea Craciunului sau Steaua Craciunului, este floarea simbol a Sarbatorilor de iarna și una dintre cele mai frumoase și colorate flori din sezonul rece. Originara din America Centrala și sudul Mexicului, ea nu are nevoie de ingrijiri speciale, ci doar…