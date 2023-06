Stiri pe aceeasi tema

- Premierul chinez Li Qiang isi incepe luni prima calatorie in strainatate la Berlin, un partener din ce in ce mai important pentru Beijing, ce va fi urmata de o vizita oficiala in Franta, informeaza AFP.

- Uniunea Europeana urmeaza sa indemne Germania sa faca mai mult pentru a reduce utilizarea echipamentelor Huawei in reteaua sa 5G, atunci cand Bruxelles-ul va publica un raport in zilele urmatoare, inaintea discutiilor dintre Berlin si Beijing, au spus doua surse familiare cu problema, citate de Reuters.Germania…

- Uniunea Europeana ia in considerare aceasta masura intrucat considera participarea companiei chineze drept un risc de securitate pentru rețelele lor 5G, relateaza Financial Times și Reuters.Aceasta decizie luata la Bruxelles vine ca urmare a nemulțumirilor privind unele state care au intarziat sa aplice…

- Cancelarul german Olaf Scholz a exprimat rezerve in ce priveste o potentiala armata a Uniunii Europene, in timp ce presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sustinut aceasta idee, cu prilejul unui forum desfasurat marti la Berlin, transmite DPA, informeaza AGERPRES . Prezent la evenimentul…

- Ministrul de Externe al Germaniei, Annalena Baerbock, a acuzat luni China ca ar incerca sa modifice ordinea internationala bazata pe reguli, argumentand ca Uniunea Europeana nu trebuie sa asiste pasiv la presiunile exercitate de Beijing asupra unor state asiatice, conform Mediafax."Multi dintre partenerii…

- Șeful diplomației Republicii Moldova, Nicu Popescu, s-a intalnit marți, 28 martie, la Berlin cu Anna Luehrmann, ministrul de stat pentru Europa și Clima a Germaniei, pentru a discuta despre procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana. Astfel, in cadrul intalnirii, Popescu a vorbit…

- In perioada 27-29 martie, ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE), Nicu Popescu, intreprinde o vizita de lucru in Germania. Astfel, potrivit unui comunicat al MAEIE, in cadrul deplasarii la Berlin, oficialul din Republica Moldova va avea o intrevedere cu ministrul de Externe a Germaniei,…