- Mascatii de la Serviciul Actiuni Speciale care au descins la o adresa gresita din Ilfov s-au ales cu o plangere penala din partea victimelor pe care le-au bruscat in timpul imobilizarii pentru acuzatii aduse de fapt altor persoane. „Este vina voastra ca nu aveti numar pe poarta, de-aia nu am stiut unde…

