Plângere penală împotriva Renault pentru motoare defectuoase, care echipează şi Dacia Aproape 2.000 de proprietari de automobile Renault, Dacia si Nissan din Franta vor depune luni o plangere penala impotriva Renault Group si Nissan la tribunalul din Nanterre. Plangerea va fi depusa pentru „inselatorie, punerea in pericol a vietii, escrocherie si practici comerciale inselatoare”, a precizat avocatul reclamanților, Christophe Leguevaques. „Pana in prezent sunt aproape 2.000 de persoane (1.789 mai exact). Si avand in vedere ca inscrierile continua ne puteam astepta la o cifra mai mare. Nu mai este vorba de o simpla disputa intre un gigant si o persoana izolata”, a adaugat avocatul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

