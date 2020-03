Stiri pe aceeasi tema

- Economia Romaniei este sub o presiune fara precedent, iar mediul de afaceri cere masuri urgente si ferme pentru protejarea economiei. Tot mai multe organizatii patronale si organizatii sindicale cer guvernului...

- Cazurile de coronavirus au fost inregistrate in 162 de țari, iar bilanțul deceselor a depașit 7.000 de cazuri, la nivel mondial. Cele mai afectate țari sunt China și Italia. In urma cu cinci zile, Organizația Mondiala a Sanatații a declarat pandemie de coronavirus.

- Camera Reprezentantilor Statelor Unite a aprobat sambata in zori cu o larga majoritate un pachet de masuri pentru a atenua impactul coronavirusului asupra economiei tarii, informeaza France Presse, potrivit Agerpres.In plina campanie prezidentiala, republicanii si democratii au reusit in sfarsit…

- Unele din statele afectate de pandemia cu coronavirus au anunțat masuri fiscale pentru a sprijini economia. "Tarile din G7 - Germania, Canada, SUA, Franta, Italia, Japonia si Marea Britanie au...

- Guvernul german a anuntat luni un pachet de masuri destinat sa sustina economia pe fondul epidemiei de coronavirus, care a provocat o teama de recesiune in cea mai mare putere europeana, informeaza AFP. De asemenea, autoritatile germane au cerut ca in saptamanile urmatoare sa fie interzise…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor precizeaza sambata ca, in contextul noului coronavirus, la intrarea in serviciu a politistilor de penitenciare personalul medical al unitatilor va efectua triajul epidemiologic al acestora. "In eventualitatea in care se identifica persoane care prezinta simptome…

- Planul Strategic al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Vrancea (ATOP), pentru anul 2020 a fost votat in cadrul ședinței ce a avut loc saptamana trecuta. Obiectivele ATOP vizeaza cresterea gradului de siguranta si protectie pentru cetateni, prin protejarea patrimoniului, protejarea persoanei si…

- Pe Aeroportul Internațional Bacau s-au luat masuri stricte de control si carantina pentru pasagerii care vin din Italia, unde exista 11 localitați cu focare de coronavirus. La „sosiri”, exista deja personal medical pregatit sa participe la filtrarea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.