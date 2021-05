Stiri pe aceeasi tema

- Peste 155.000 de persoane s-au inscris in Programul ‘Rabla pentru electrocasnice’, iar incepand de vineri acestia vor putea sa-si rezerve voucherele pentru primele trei categorii de produse, a declarat, joi, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, cu ocazia unei vizite efectuate in judetul…

- Niciuna dintre solicitarile depuse in acest an in cadrul programelor Rabla și Rabla Plus nu a fost inca aprobata, a declarat Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor. „AFM nu a aprobat pana acum niciun dosar. Saptamana aceasta intra in comitetul de aprobare primele dosare, care au fost…

- Ministerul Transporturilor vrea sa descurajeze inmatricularea mașinilor mai vechi de 15 ani, a anunțat, la Digi24, Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor. „Este o prima analiza, o prima discuție”, a precizat ministrul, fara a oferi detalii suplimentare, care ar trebui sa fie oferite…

- Programul "Rabla pentru electrocasnice" din acest an va debuta pe 14 mai cu etapa de inscriere a beneficiarilor, iar din 21 mai beneficiarii pot incepe achizitia de aparatura noua in schimbul predarii uneia vechi, a anuntat, marti, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, intr-o conferinta…

- Personalul silvic va fi inclus, alaturi de politisti si jandarmi, in categoria de personal pentru care ultrajul se sanctioneaza cu pedepse sporite, prevede un proiect de lege depus in Parlament de catre ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, in calitate de senator, informeaza ministerul…

- Pana la 1 aprilie, termenul limita pentru depunerea candidaturilor, s-au inregistrat 36 de candidaturi pentru funcția de Guvernator al Rezervației Delta Dunarii. Pe 26 aprilie va fi prezentata lista scurta de candidați reprezentanților Alianței USR PLUS. „Pana la 1 aprilie, termenul limita pentru depunerea…

- Prima de casare acordata in Programul "Rabla Clasic" creste, in 2021, de la 6.500 de lei de la 7.500 de lei, iar bugetul pentru Programul "Rabla Plus" se va dubla, pana la 400 de milioane de lei, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos. Ministrul…

