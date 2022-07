Stiri pe aceeasi tema

- Marco Verratti (29 de ani), mijlocașul celor de la PSG, a avut parte de o vacanța de coșmar, dupa ce italianul a fost jefuit in Ibiza. Aflat in vacanța alaturi de iubita și prieteni in celebra insula care aparține de Spania, Verratti a inchiriat deținuta chiar de legendarul fotbalist Ronaldo Nazario,…

- Jorge iși sarbatorește ziua de naștere peste cateva zile, iar indragitul artist a decis sa mearga impreuna cu familia lui intr-o vacanța departe de meleagurile romanești. Aceștia au ales o destinație de vis, tocmai in Turcia. Iata care sunt prețurile pentru astfel de vacanța!

- A inceput perioada vacanțelor și vedetele de la noi aleg destinații care mai de care mai luxoase. Este și cazul Corinei Caragea, care a ales sa se relaxeze cateva zile, in Valencia, pe plaja Las Arenas. Iata cat te costa daca vrei sa iți petreci acolo vacanța.

- Dan Negru se afla in aceste zile la mare, acolo unde a ales sa petreaca cateva zile de vacanța alaturi de familia sa. Daca va gandeați ca prezentatorul TV arunca cu banii pe vacanțe scumpe, ei bine, nu-i chiar așa. Iata pe ce plaja a ales sa mearga.

- Alina Pușcaș a plecat in vacanța impreuna cu soțul ei, iar acum le-a povestit fanilor ca este dezamagita de ceea ce a vazut acolo. Prezentatoarea de la Antena 1 se afla in Ibiza. Prezentatoarea de la „Te cunosc de undeva!” se afla de o zi in Ibiza și nu este deloc incantata de ceea ce a gasit acolo.…

- Alina Pușcaș a plecat de curand alaturi de soțul ei intr-o vacanța doar pentru doi, astfel ca frumoasa prezentatoare de la Te Cunosc de Undeva s-a lasat surprinsa de partenerul de viața, el fiind cel care a ales locația. Ei bine, totul frumos la hotel, asta pana au ajuns pe plaja, ceea ce le-a adus…

- Alina Pușcaș este una dintre cele mai indragite artiste de la noi. O vedem des pe micile ecrane și reușește sa impresioneze la fiecare apariție. De curand insa, vedeta a luat o pauza de la proiectele pe care la are și a plecat in vacanța, alaturi de soțul ei, fara copii.

- Ți-ai dori sa te relaxezi cateva zile, undeva, departe de agitația lumii, de grijile de zi cu zi și, te-ai gandit ca marea ar fi cea mai buna soluție pentru tine și familia ta sa va petreceți cateva zile impreuna.Vara și-a facut apariția și, o pauza pe care ți-o dorești de mult timp, ți-ar…