- Dinspre Republica Moldova vin vești ingrijoratoare. Directorul Direcției de Sanatate Publica de la Chișinau, Boris Gilca, a dat un comunicat prin care afirma ca, in urma probelor luate din spațiile de agrement, a fost depistat vibrionul de holera. Sau Vibrio cholerae. Acesta este o specie de bacterii…

- Administrația numita de armata rusa pe teritoriul ocupat al regiunii ucrainene Herson a declarat ca in regiune va avea loc un „referendum” privind o posibila aderare la Rusia. Anunțul a fost facut de Kirill Stremousov, numit de ruși in administrația de ocupație din regiunea Herson, susține agenția ucraineana…

- Regiunea Herson din Ucraina, cucerita de ruși, are, incepand de zilele astea doua monede: grivna ucraineana și rubla ruseasca. Asta pentru ca ocupanții ruși au impus ca moneda oficiala in zona, rubla lor. Dar, ea se folosește in paralel, o vreme, cu grivna ucraineana. Asta pana se face trecerea totala…

- Grecia este una dintre cele mai vizitate și apreciate țari din lume. Turiștii romani se bucura de fiecare data de vacanțele spectaculoase și atractive de pe insulele din Grecia. Daca vrei sa te bucuri de o vacanța exclusivista, noi iți prezentam care este locul in care de poți bucura de o vacanța de…

- Cargo-biciclete gratuite pe strazile din Alba Iulia, de 9 mai, Ziua Europei. Organizatorii vor explica modul in care funcționeaza Administratia locala din Alba Iulia va pune la dispozitia celor care se vor afla luni, 9 mai de Ziua Europei, pe Platoul Cetatii Alba Carolina, cargo-biciclete de test, in…

- O parte a analiștilor de razboi era de parere, pe parcursul „operațiunii speciale” declanșate de Rusia in Ucraina, ca Putin va opri mișcarea de trupe pe 9 mai, cand, conform planului sau și al generalilor sai, ar fi trebuit sa invinga țara pe care a invadat-o. Cum socoteala de acasa nu se potrivește…

- De cateva zile, italienii din Roma sau Florența o vad pe Angela Merkel, fostul cancelar al Germaniei, prin orașele lor, vizitand diferite obiective turistice, dar și la masa, la restaurante de lux, apreciate pentru produsele lor. De altfel, și pe rețelele de socializare au tot aparut insemnari despre…

- O echipa de specialisti in dezamorsarea dispozitivelor explozive a Regimentului 307 Infanterie Marina „Heracleea” din orasul Babadag a neutralizat, marti seara, prin detonare, o lovitura inerta de aruncator de grenade descoperita pe plaja de la Marea Neagra din apropiere de satul Sfantu Gheorghe, Delta…