Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul imobiliar din zona plajei Corbu presupune construirea unui „Sat pescaresc” cu 24 de corpuri colective. Pentru aceasta, dezvoltatorul a obținut doua autorizații de construire. Tribunalul Constanța a anulat una dintre acestea.

- Este vorba despre constructia ridicata de Black Sea Estate SRL pe bulevardul Mamaia, imobilul fiind vizat de un proces deschis in 2021 de Asociatia Constanta Altfel pentru desfiintarea lucrarilor. Se arata in minuta hotararii de la Judecatorie ca instanta "admite, in parte, cererea de chemare in judecata…

- Primarul Sectorului 3 Robert Negoita a facut apel la Garda de Mediu sa faca verificari deoarece, in zona retrocedata a parcului IOR, mai multi copaci sunt deja taiati, iar suprafata de spatiu verde se diminueaza in fiecare zi. Edilul a adaugat ca Primaria Sectorului 3 a contestat in instanta retrocedarea…

- Este alerta la o fabrica din orasul Buzias, judetul Timis, dupa ce o substanța chimica periculoasa a fost deversata accidental. Odata inhalata, substanța poate duce la iritarea grava a ochilor si a pielii, iar in cazul expunerii prelungite sau repetate, poate leza organele interne. Accidentul chimic…

- Razie de amploare vineri dimineata la Sintesti, in județul Ilfov. Politisti, jandarmi, comisari de la Garda de Mediu si angajati ai unei companii de distributie de energie electrica au facut mai multe verificari pentru a combate evaziunea fiscala, furtul de energie electrica sau

- De aproape șase luni, orașul Giurgiu este transformat in șantier, austriecii de la Strabag spargand numeroase strazi din toate zonele orașului. Praf, zgomot, trafic deviat, toate acestea au exasperat, deja, oamenii din Giurgiu. Insa ceea ce ii deranjeaza cel mai tare este rezultatul dezastruos al acestor…

- Magistratii Sectiei Penale a Judecatoriei Constanta au dispus arestarea preventiva a unui barbat acuzat de talharie calificata, ce s ar fi produs la o sala de jocuri din localitatea constanteana Lumina.Iata ce spun procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta:La data de 07.12.2022 procurorul…