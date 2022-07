Stiri pe aceeasi tema

- La ce seceta e in Italia, la ce lipsa teribila de apa, dar și la ce temperaturi de-a dreptul de foc sunt, nici nu te mai miri ca, ici, colo, in partea cealalta, izbucnește un incendiu. Ieri, in Roma și in zona de est aferenta Cetații Eterne au avut loc 120 de incendii! Care de care mai infricoșatoare…

- Premierul canadian Justin Trudeau a anuntat luni ca a fost depistat din nou cu COVID-19, fara a avea totusi simptome grave, ca in ianuarie, relateaza AFP. „Voi urma recomandarile de sanatate publica si ma voi izola. Sunt bine, si asta datorita vaccinurilor”, a explicat pe Twitter seful guvernului canadian,…

- O posibila foamete mondiala bate tot mai mult in ușile populației. Ucraina, care este al patrulea producator și exportator de cereale la nivel internațional, se confrunta cu doua probleme serioase in privința granelor. Pe de o parte, nu poate sa-și transporte marfa, pentru ca navele care ar trebui sa…

- Medicii din Spitalul Cardarelli din Napoli au efectuat, in ultimele zile, doua intervenții chirurgicale de excepție. Ei au extirpat de la doua femei doua tumori ovariene, una cu o greutate de 24 de kilograme și cealalta avand 17 kg. Prima operație a fost efectuata la o femeie in varsta de 65 de ani.…

- Fortele aeriene ucrainene au declarat ca Fantoma din Kiev nu este, de fapt, o persoana reala, la o zi dupa ce au aparut rapoarte care sustin ca legendarul pilot a murit, potrivit Business Insider. The Times of London a raportat ca Fantoma din Kiev a fost maiorul Stepan Tarabalka, in varsta de 29 de…

- Forța de Raspuns NATO (NRF) a fost activata in Romania, a anunțat Comandamentul Aliat de la Napoli (Italia), in a carui zona de responsabilitate se afla Romania. „Forța de Raspuns a NATO a fost activata iar NATO a creat un nou Grup de Lupta in Romania”, a anunțat Comandamentul de la Napoli. Acest anunț…