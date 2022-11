Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Mehedinți a primit o amenda de 20.000 de lei și a ramas fara mașina, dupa ce a aruncat gunoi pe un camp. Inițial, femeia a susținut ca nu are nicio legatura, dar cand i-au fost aratate inregistrarile video, a recunoscut. A primit o amenda de 20.000 de lei, și a ramas și fara mașina cu care…

- Ziua Mondiala a Animalelor este marcata la 4 octombrie. Aceasta este și data la care a fost canonizat Sfantul Francisc de Assisi, intemeietorul Ordinului Franciscan și protectorul animalelor, despre care se spune ca intelegea graiul animalelor. Cu aceasta ocazie, Cristina Lapis , președintele Asociației…

- Distributie Oltenia executa lucrari programate in retelele electrice in vederea cresterii gradului de siguranta si continuitate in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, precum și a imbunatatirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite și anunța intreruperea furnizarii…

- Cele doua persoane, in varsta de 90, respectiv 89 de ani, s-ar fi aruncat impreuna de la etajul șapte al blocului in care locuiau, din sectorul 2 al Capitalei. La fața locului s-au deplasat imediat echipaje de poliție, ambulanța și SMURD, insa medicii nu au mai putut face nimic pentru cei doi. Cei…

- Barbatul de 43 de ani care, in luna mai, si-a ucis iubita langa Cluj si apoi i-a abandonat cadavrul intr-o localitate din judetul Bihor, a fost trimis in judecata de procurorii clujeni. Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj a transmis, marti, printr-un comunicat de presa, ca un barbat a fost trimis…

- Un copil din localitatea vasluiana Buda a suferit, duminica, 4 septembrie, arsuri de gradul doi, fiind atins de flacari cand a aruncat un recipient cu benzina in foc. Mama lui a aruncat apa peste el ca sa il salveze.

- Un barbat a murit, duminica, dupa ce s-ar fi aruncat in fata trenului IR 1661 care circula pe ruta Iasi - Bucuresti, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, incidentul a avut loc in municipiul Vaslui, la bariera…