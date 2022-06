Pitești. 500 de lei pentru consumul de alcool pe domeniul public Campanie de sancționare a faptelor antisociale, in Pitești! Poliția Locala Pitești a demarat o campanie de trei luni, in timpul verii, pentru diminuarea comportamentului antisocial in randul tinerilor! In cadrul campaniei, vor fi depistați și sancționați cei care se fac vinovați de: ● consum de alcool pe domeniul public; ● tulburarea liniștii și ordinii publice; ● folosirea in mod defectuos și inadecvat a mobilierului din parcurile de joaca; ● alte fapte antisociale. In prima noapte, au fost depistate și sancționate 18 persoane majore, care au incalcat legea, in acest context. ”Reamintim faptul… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de poliție Județean Calarași cerceteaza, in stare de reținere, trei barbați pentru savarșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe. La data de 15 iunie a.c., ora 19:35, Inspectoratul de Poliție Județean Calarași a…

- Cinci mandate de percheziție domiciliara, 11 mandate de aducere și 3 rețineri, este bilanțul activitaților polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Bacau, din aceasta dimineața, intr-un dosar penal ce vizeaza infracțiunile de tulburarea ordinii și liniștii publice și uz de arma fara drept. La data…

- Marti, 24 mai, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, Biroul Urmariri au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Baia Mare pe numele unui tanar de 27 de ani din Baia Mare. Acesta s-a prezentat la Poliția Municipiului Baia Mare, constatandu-se faptul…

- Marți, 24 mai, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, Biroul Urmariri au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Baia Mare, pe numele unui tanar de 27 de ani din Baia Mare. ”Acesta s-a prezentat la Poliția Municipiului Baia Mare, constatandu-se faptul…

- Vizita ambasadorului Iordaniei la Primaria Municipiului Pitești. Excelența Sa Sofian Qudah, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Regatului Hașemit al Iordaniei in Romania, a efectuat o vizita la Primaria Pitești, in data de 24 mai 2022, avand o intalnire de lucru cu primarul municipiului Pitești,…

- Politistii doljeni au dispus retinerea a doi barbati, tata si fiu, acuzati de distrugere, lovire și tulburarea ordinii și liniștii publice. Potrivit oamenilor legii, cei doi au agresat un barbat de 52 de ani si au spart geamurile masinii acestuia. Incidentul a avut loc marti seara, in comuna doljeana…

- Ieri, 11 mai 2022, politistii din Alba Iulia au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un tanar, de 24 de ani, din localitatea Șard, care este cercetat sub aspectul savarsirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii si linistii publice. In sarcina acestuia s-a reținut…

- Aseara, in jurul orei 19:50, polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Tulnici au depistat in trafic, la volanul unui autoturism, un barbat in varsta de 41 de ani din județul Gorj, in timp ce rula in mod haotic pe Drumul Național 2 D Tulnici, pe sensul de deplasare Tulnici-Barsești, punand in pericol circulația…