Stiri pe aceeasi tema

- Revolverul din care a fost tras glontul care i-a fost fatal lui Billy The Kid, un bandit celebru din perioada Vestului Salbatic american, a fost vandut cu 6,03 milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate la Los Angeles, unde a stabilit un nou record de pret pentru o arma de

- Revolverul din care a fost tras glontul care i-a fost fatal lui Billy The Kid, un bandit celebru din perioada Vestului Salbatic american, a fost vândut cu 6,03 milioane de dolari în cadrul unei licitatii organizate la Los Angeles, unde a stabilit un nou record de pret pentru o arma de foc,…

- Revolverul din care a fost tras glontul care i-a fost fatal lui Billy The Kid, un bandit celebru din perioada Vestului Salbatic american, a fost vandut cu 6,03 milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate la Los Angeles. S-a stabilit un nou record de pret pentru o arma de foc, informeaza AFP.

- Revolverul din care a fost tras glontul care i-a fost fatal lui Billy The Kid, un bandit celebru din perioada Vestului Salbatic american, a fost vandut cu 6,03 milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate la Los Angeles, unde a stabilit un nou record de pret pentru o arma de foc, informeaza…

- Compania Virgin Galactic a lansat in aceasta saptamana vanzarile de bilete pentru calatoriile spatiale, cu un pret care porneste de la 450.000 de dolari pe loc. In aceasta calatorie spațiala turiștii pot vedea Pamantul de la 80 de kilometri altitudine și pot experimenta cateva minute de graviație zero,…

- Renee Zellweger și iubitul ei, Ant Anstead, au fost surprinși pe o plaja din Laguna Beach, California, in timp ce se sarutau pasional. Cei doi erau insoțiți de baiețelul prezentatorului TV. Renee Zellweger (52 de ani) și Ant Anstead (42 de ani) au fost surprinși pe plaja, in timp ce se bucurau de apus…

- Are cinci copii și o avere de 400 de milioane de dolari. Arnold Schwarzenegger e unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori ai lumii. El e cel care a interpretat de-a lungul anilor roluri memorabile și tot el e cel care a atras atenția ieri in Beverly Hills. El e austriacul care a demonstrat…

- VSS Unity, care transporta, de asemenea, doi piloti si alti trei pasageri, a aterizat pe o pista la baza Spaceport America, in statul american New Mexico, in jurul orei locale 09:40 (15:40 GMT).Richard Branson - care inca in timp ce se afla la bordul navei care il aducea pe Pamant a descris o "experienta…